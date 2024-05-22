مخبر: توسيع العلاقات مع الجيران والدول الرديفة من ابرز انجازات الشهيد رئيسي

العالم _ ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين مخبر ورئيس جمهورية طاجيكستان "امام علي رحمان"، اليوم الاربعاء في طهران، وذلك على هامش اجتماع تابيني اقيم بقاعة المؤتمرات الدولية في طهران على روح الشهيد اية الله رئيسي ورفاقه؛ بحضور جمع من قادة وكبار المسؤولين من 68 دولة في انحاء العالم.

وثمن رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة في هذا اللقاء، رسائل التضامن التي صدرت عن الحكومة والشعب في طاجيكستان، على فقدان الرئيس الشهيد ومرافقيه في حادث المروحية.

واعتبر مخبر، ان ايران وطاجيكستان، لديهما طاقات وفيرة لاسيما في المجالات الاقتصادية، يمكن توظيفها لتعزيز العلاقات بين البلدين.

الى ذلك، عبر الرئيس الطاجيكي عن بالغ الحزن والاسى باستشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه، قائلا : اية الله رئيسي كان سياسيا محنكا وجديرا بالثقة؛ مردفا ان ذكراه لن تزول من ذاكرة الشعب والحكومة في طاجيكستان ابدا.

واشاد "رحمان" بالسياسات الاقليمية التي رسمها الرئيس الشهيد، حفاظا على اسس الصداقة والتعاون بين الدول الاسلامية والجارة، مبينا انه خلال 5 لقاءات جمعت فيما بيننا، تم ابرام اتفاقات ومذكرات مميزة للتعاون الثنائي؛ متطلعا الى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين عبر تنفيذ هذه الوثائق.

وختم الرئيس الطاجيكي بالقول : انني جئت الى ايران اليوم لكي اعرب في ظل الظروف العسيرة الراهنة، عن تضامني مع شعب هذا البلد الصديق والشقيق.