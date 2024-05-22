فيديو خاص: وصف وعزاء مختلف من مسؤول عراقي باستشهاد رئيسي

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واوضح العوادي: مع الاخبار الاولى التي وردت يوم الاحد، واهتماما من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قطع الجلسة وتم اجراء عدة اتصالات مع القيادات الايرانية وتوجيه المؤسسات العراقية بالتواصل مع الجمهورية الاسلامية لعرض المساعدة التامة، ومتابعة الحدث اول بأول.

واضاف: نعزي اهلنا واشقاءنا واعزاءنا من عموم الشعب الايراني والقيادة الايرانية على كافة المستويات من مكتب السيد القائد الاعلى ومكتب رئاسة الجمهورية على هذا المصاب الكبير، ونحن رغم الحزن والآلم على يقين ان الجمهورية الاسلامية ومن خلال تجاربها منذ عام 1979 اصبح لديها استعداد تام لامتصاص مثل هذه الصدمات وستعود آقوى.

واشار المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي الى ان بغداد كانت تجري استعدادات منذ اشهر لاستقبال الرئيس رئيسي ووزير الخارجية لتوقيع عشرات مذكرات التفاهم واتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية وغير ذلك، وتكون بمثابة خارطة طريق للعلاقات بين البلدين.

واكد العوادي ان هذه الاتفاقيات مازالت موجودة وعندما يكون الاخوة في ايران مستعدون ويرون الظروف مناسبة ستكون جاهزة للتوقيع، فبغداد بلدهم الثاني ومرحب بهم فيها بكل وقت وحين.

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