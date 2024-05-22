لافروف يقدم التعازي في السفارة الايرانية بموسكو

العالم _ أوروبا

وفي وقت سابق من اليوم، وقع نواب البرلمانين الروسيين (الدوما ومجلس الاتحاد)، برفقة عدد اخرين من كبار المسؤولين الروس، ومنهم منتسبو وزارتي الداخلية والدفاع في هذا البلد، على السجل التذكاري لشهداء تحطم الطائرة المروحية الرئاسية شمال غربي ايران.

وبدأ اليوم الاربعاء مراسم تشييع جثمان الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما نحو ساحة آزادي غربي العاصمة بعد اقامة صلاة الجنازة على جثمانهم بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي، صباح اليوم في جامعة طهران.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين جثمان الرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

يذكر انه استشهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.