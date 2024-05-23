حصار على جباليا وشهداء بقصف على أنحاء القطاع

العالم- فلسطين

ويشهد المخيم الأكبر في قطاع غزة والأكثر اكتظاظا أوضاعاً إنسانية كارثية في ظل القصف الجوي المتواصل تزامنا مع التوغل البري الإسرائيلي المستمر منذ نحو أسبوعين.

ويقول صحافيون وشهود عيان من المخيم إن جثث عشرات الشهداء ملقاة في الطرقات ويتعذر الوصول إليها، فيما شرد القصف الوحشي الآلاف خارج منازلهم وخارج مدارس وكالة "أونروا" التي كانت تؤوي النازحين منهم منذ المراحل الأولى للحرب.

واستشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الشاعر في مخيم بدر غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في أحدث حصيلة، استشهد 16 فلسطينياً غالبيتهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة شمالي القطاع. وقال نشطاء إن عدد من الشهداء سقطوا جراء قصف طال الطابق العلوي من مسجد فاطمة الزهراء الذي يؤوي عائلات نازحة، كما استشهد آخرون جراء قصف منزل لعائلة شابط في الحي.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح يواصل جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية إلى عمق المدينة، حيث يقترب من اقتحام الأماكن المكتظة، في ظل تواصل إغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد لحركة الجرحى والمرضى باتجاه العلاج في الخارج.

فيما يلي تطورات حرب غزة أولاً بأول:

-"المقاومة الإسلامية بالعراق": هاجمنا هدفا حيويا في إيلات

-إضراب شامل في جنين

-اشتباكات بين الاحتلال ومقاومين في مخيم العين بالضفة

-قوات الاحتلال تقتحم محيط مستشفى بمدينة نابلس

-مصادر فلسطينية: استشهاد شاب في جنين

-الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الطواقم الصحفية بجنين

-غارة على محيط مدرسة في حي الدرج

-8 شهداء بقصف منزل في مخيم النصيرات

-غارات على بيت لاهيا

-الاحتلال يحاصر جباليا

أبرز أحداث أمس الأربعاء:

-6 شهداء فلسطينيين بمنطقة بئر النعجة شمالي القطاع

-10 شهداء في بلدة الزوايدة وسط القطاع

-"القسام": أوقعنا أفراد قوتين إسرائيليتين بين قتيل وجريح

-الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً من قطاع غزة

-"القسام": قنص ثلاثة جنود إسرائيليين في بيت حانون

-صحة غزة: 35709 شهداء منذ بدء الحرب وحتى اليوم

-القسام: أجهزنا على جنديين إسرائيليين شرق رفح

-حماس: على بايدن الاعتذار بعد تقرير "أسوشييتد برس" الذي نفى حدوث عنف جنسي في 7 أكتوبر