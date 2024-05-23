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كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله
الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت كولومبيا التي يؤكد رئيسها غوستافو بيترو الحرب "الإسرائيلية" الدموية على غزة بأنها “إبادة جماعية”، الأربعاء أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية.

العالم - الأميركيتان
وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين إن الرئيس بيترو الذي يعد من أشد منتقدي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات “بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله” في الضفة الغربية.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ايرلندا والنروج واسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب الدامية في غزة.

وقطعت كولومبيا علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتانياهو بأنه “مرتكب لإبادة جماعية”.

وكان بيترو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

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