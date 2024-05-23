كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

العالم - الأميركيتان

وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين إن الرئيس بيترو الذي يعد من أشد منتقدي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات “بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله” في الضفة الغربية.

وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه ايرلندا والنروج واسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب الدامية في غزة.

وقطعت كولومبيا علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتانياهو بأنه “مرتكب لإبادة جماعية”.

وكان بيترو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.