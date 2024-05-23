غروسي يعلن وقف المحادثات النووية مع إيران لهذا السبب..

العالم- اوروبا

ونقلت وكالة رويترز عن غروسي قوله: "وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تسبب في توقف في محادثات تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مع طهران بشأن تعزيز التعاون بينهما".

وأضاف في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث شارك في مؤتمر نووي "إنهم في فترة حداد ويجب أن أحترم هذا".

وتابع المسؤول بوكالة الطاقة "لكن بمجرد انتهائها، سنتواصل مرة أخرى"، واصفا الأمر بأنه "توقف مؤقت آمل أن ينتهي في غضون أيام".

وكان غروسي قد قال في الثامن من مايو الجاري عقب عودته من زيارة لإيران إن طهران والوكالة ستواصلان محادثات بهدف إنهاء الجمود بشأن قضايا معلقة بين الطرفين، وإن عليهما إبرام اتفاق بشأن حزمة إجراءات لحلها قريبا.

وبين غروسي أن إيران والوكالة تحاولان الاتفاق على تدابير ملموسة يمكن لطهران اتخاذها في الوقت الحالي بدلا من إبرام اتفاق جديد.