"ذا تايمز": افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية

العالم- السعودية

وتحت عنوان "داخل أول ملهى ليلي في السعودية حيث يخرج المحتفلون في المملكة إلى العلن"، كشفت الصحيفة أن الملهى يتضمن كحول، رقص، واختلاط..

واشادت الصحيفة بقرار ابن سلمان إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتابعت:" تعمل السعودية على تعزيز الحياة الليلية النابضة بالحياة" حسب تعبيرها.

كما سلطت صحيفة "ديلي ميل" الضوء على أول ملهى ليلي في السعودية، ونشرت صورا ومقاطع فيديو لحفل الافتتاح.

وتقول الصحيفة انه يمكن إضافة الكحول إلى المشروبات المقدمة في هذا الملهى الليلي على الرغم من أن الخمور لا تزال محظورة في المملكة.