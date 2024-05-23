الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

التشييع الشعبي المليوني والرسمي للشهيد ورفاقة والدلالات

الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

ما الرسائل التي بعثت بها مشاركة الملايين من الشعب الإيراني في تشييع الرئيس الشهيد ورفاقه إلى مثواهما الأخير؟

العالم مع الحدث

هل تؤكد هذه المشاركة عمق العلاقة القوية والمتينة بين الشعب وقيادته في الجمهورية الإسلامية وأن مرحلة ما بعد الشهيد رئيسي ستكمل نهجه؟

كيف تقرأ مشاركة ممثلي المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والعراقية والتأكيد على كلام الرئيس الشهيد عن المقاومة كخيار استراتيجي للتحرير؟

هل استشهاده شكل ذروة التلاحم على مستوى الداخل وفرض حضور ثلث دول العالم للمشاركة في التشييع؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت الباحث في العلاقات الدولية د.حسن الزين ومن بيروت القيادي في حركة حماس محمود طه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

فيديو خاص: انطباع برلمانية تونسية عند مشاهدة منزل الشهيد رئيسي!!

التشييع الشعبي المليوني لجثامين الرئيس الشهيد ورفاقه

عشائر عربية تقطع ألفي کيلومتر لتشيع جثمان الرئيس رئيسي

اردوغان يزور ايران للمشاركة في مراسم تدفين الرئيس الشهيد رئيسي