التشييع الشعبي المليوني والرسمي للشهيد ورفاقة والدلالات

العالم – مع الحدث

هل تؤكد هذه المشاركة عمق العلاقة القوية والمتينة بين الشعب وقيادته في الجمهورية الإسلامية وأن مرحلة ما بعد الشهيد رئيسي ستكمل نهجه؟

كيف تقرأ مشاركة ممثلي المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والعراقية والتأكيد على كلام الرئيس الشهيد عن المقاومة كخيار استراتيجي للتحرير؟

هل استشهاده شكل ذروة التلاحم على مستوى الداخل وفرض حضور ثلث دول العالم للمشاركة في التشييع؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت الباحث في العلاقات الدولية د.حسن الزين ومن بيروت القيادي في حركة حماس محمود طه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..