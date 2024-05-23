شكلت القضية الفلسطينية أساسا ومبدئا لدى جميع الرؤساء في إيران + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وحول مراسم تشييع الرئيس الشهيد السيدإبراهيم رئيسي والوزير حسين أميرعبداللهيان ورفاقهما قال د.حسن الزين: نلاحظ تضامنا عالميا على مستوى دول إقليمية وازنة، ودول أوروبية، إلى روسيا والصين واليابان.. كلها أرسلت ممثلين لها، وهذا إلى جانب الاحتضان والتلاحم الشعبي الداخلي.

وأضاف: كان لافتا حضور قوى المقاومة، والذي أثلج القلوب وجعلنا نشعر وكأن هناك إمكانية أن نحول هذا المصاب إلى فرصة، لأن تكون إيران المقتدرة وصورة إيران على أفضل حلة، خلافا لكل شماتة بعض الأعداء والمراهقين في المنطقة.

وأكد أن: المظاهرات والحضور الدولي أثبتت وزن إيران الكبير جدا، والذي يغيض الأعداء ويسر الأصدقاء.. سررنا بحجم الاحتضان الدولي لهذا الحدث، رغم أنه كان يتصور بأن المصاب سيربك الحكومة والنظام، وجدنا أن القائد والحكومة كلهم يعملون وكأنه لم يكن هناك شيء.

وفي جانب آخر من اللقاء لفت حسن الزين إلى أن: إيران تبصر المشهد الذي كان منتظرا منذ 40 عاما، بأن يصبح الكيان الصهيوني في وضع مأزوم جدا، بحيث حتى حلفائه تعبوا منه وقالوا له بالفم الملئان نحن لم نعد نغطي أكثر مما غطيناه.

وأشار إلى أن: إيران دعمت هذا المشهد وستستمر، وهذا جزء من عقيدتها السياسية.. لا يمكن أن تتخلى إيران عن قضية فلسطين، فهو التزام مبدئي وعقائدي لديها، و واضب عليه كل رؤساء إيران بكل اتجاهاتهم.. حتى أن التاريخ يذكر كل هذه التفاصيل.. فكل رؤساء إيران منذ 79 إلى اليوم عندهم القضية الفلسطينية أساس ومبدأ، وسياستهم الخارجية داعمة للقضية ولا يمكن التنازل عنها.

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