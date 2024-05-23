منح نشطاء مؤيدين لفلسطين مهلة لمغادرة جامعة في برلين

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وقالت رئيسة الجامعة جوليا فون بلومنتال، إن جامعة هومبولت وافقت على ذلك بعد محادثات مع الطلاب مساء الأربعاء.

وذكرت فون بلومنتال أن الجامعة ستتسامح مع بقاء النشطاء داخلها حتى الساعة 06:00 مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، “ونتوقع أن يغادر المحتلون المبنى بسلام بعد ذلك”.

وسيتم تنظيم حلقة نقاش قبل ظهر يوم الخميس، سيحضرها النشطاء والمجلس الرئاسي وأكاديميون.

واحتل نشطاء مجددا قاعات داخل إحدى جامعات العاصمة الألمانية برلين دعما للفلسطينيين واحتجاجا ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقدرت الشرطة العدد المبدئي لهؤلاء النشطاء بحوالي 50 شخصا كانوا موجودين منذ بعد ظهر اليوم في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت.

وإلى جانب هؤلاء، تظاهر ما يتراوح بين 250 و300 شاب آخرين في الشارع أمام المعهد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات تنسق بشكل وثيق مع الجامعة.

وفي بيان صادر عن نشطاء مجموعة تسمى تحالف الطلاب برلين، تم توجيه الاتهامات إلى الكيان الإسرائيلي بارتكاب “إبادة جماعية” و”جرائم قتل جماعية مستمرة”. وأضاف النشطاء أن الهدف من احتجاجهم هو “التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني”، وطالب النشطاء الجامعة بقبول احتلالهم ووجودهم وحظر تدخل الشرطة.

وتعد جامعة هومبولت واحدة من ثلاث جامعات كبرى في العاصمة الألمانية إلى جانب الجامعة الحرة والجامعة التقنية.

كانت الشرطة فضت مؤخرا اعتصاما لمجموعة تحالف الطلاب برلين داخل قاعات في جامعة برلين الحرة. ولم تقتصر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة على جامعات برلين وبعض هذه الاحتجاجات تخلله إقامة مخيمات اعتصام.