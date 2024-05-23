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بالصور.. مراسم عزاء في عموم العراق على روح الشهيد رئيسي ورفاقه

بالصور.. مراسم عزاء في عموم العراق على روح الشهيد رئيسي ورفاقه
الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مختلف المحافظات والمدن العراقية، مراسم عزاء شعبية واسعة باستشهاد الرئيس الايراني الراحل السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، الذين قضوا بحادث تحطم طائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران، قبل ثلاثة أيام.

العالم - العراق

وعبّر العراقيون من مختلف التوجهات والانتماءات القومية والدينية والمذهبية والاجتماعية والمناطقية عن حزنهم وألمهم لفقدان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في إيران.

وإلى جانب مجالس العزاء في المساجد والحسينيات والأماكن العامة، فتحت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد، والقنصليات الإيرانية في البصرة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وأربيل والسليمانية، أبوابها لاستقبال المعزين بهذا المصاب، حيث توافد المئات من الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية والأكاديمية والثقافية، لتقديم واجب العزاء فيما أعلنت مؤسسات وجهات مختلفة عن تنظيم مجالس العزاء خلال هذه الأيام.

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