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شهيد و3 إصابات من الطلاب اثر اعتداء صهيوني في النبطية

الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن لبناني، اثر عدوان صهيوني بطائرة مسيرة، استهدفت سيارته صباح اليوم على طريق كفردجال في منطقة النبطية، جنوب لبنان. وأصيب في الاعتداء 3 أطفال طلاب كانوا لحظة الغارة داخل “فان” مدرسي متوجهين الى مدرستهم.

العالم - لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة تسببت باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.

وبثت منصات محلية لبنانية مشاهد تظهر احتراق سيارة، صباح اليوم الخميس، في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

هذا وأكدت قناة المنار ان الغارة تسببت باحتراق السيارة وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة على نقل الاصابات الى المستشفيات واطفاء الحريق.

وتحدث أحد الأطفال المصابين لمراسل المنار في النبطية علي شبيب، مؤكداً أنه لا يخاف من العدو الإسرائيلي، وسيعود إلى مدرسته فور انتهاء فترة العلاج، بثبات وقوة أكبر.

وأكد سائق الحافلة المدرسية، أن العناية الإليهة تدخلت ومنعت وقوع مجزرة بحق الطلاب، خلال توجههم إلى المدرسة، مشيراً إلى انه اتصل لحظة وقوع الاعتداء الصهيوني بفرق الدفاع المدني، التي توجهت سريعاً إلى المكان.

وقال السائق إنه عمل على تامين الطلاب والتواصل مع أهاليهم، مؤكداً ثبات الجنوبيين على المقاومة والصمود بوجه الإحتلال الصهيوني.

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