الشعب الإيراني متقدم في تعيين مصيره وسيكون حاضرا في الانتخابات

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وأوضح آبشناس أنه سيكون هناك انتخابات عامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في البلاد خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير.

وأضاف أن: الاتجاهات السياسية المختلفة في البلاد بدأت تحركاتها على الفور، ويجب أن ننتظر حتى نرى ماذا سيكون رأي الشعب في انتخاب الرئيس القادم خلفا للرئيس الشهيد السيدإبراهيم رئيسي.

وتابع هذا الخبير في الشؤون الايرانية أن: الشعب الإيراني أثبت أنه متقدم على الجميع في تعيين مصيره وسوف يكون حاضرا في الانتخابات المبكرة للرئاسة الجمهورية.

وحول تطوير العلاقات مع الدول والسياسة الخارجية الإيرانية قال آبشناس: إن الطريق للوصول إلى الهدف يمكن أن يختلف مع تغيير الحكومات ولكن الهدف واحد، لأن سياسات النظام الخارجية هي أصولية وثابتة ولاتتغير، منها دعم الشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة في المنطقة.

ورأى أن: إنجازات السياسية الخارجية في الحكومة الماضية ستؤثر على الحكومة القادمة، كما رأينا أن التوجه إلى الغرب فشل والتوجه إلى الشرق نجح، وعلى الحكومة القادمة المضي والاستمرار في السياسة الناجحة ولا السياسة الفاشلة.

هذا وتنص المادة31 بعد المئة من الدستور على أنه في حال توفي الرئيس أو تم عزله أو استقال أو غاب أو مرض لمدة تزيد عن شهرين يتولى النائب الأول للرئيس المنصب بعد موافقة قائد الثورة الاسلامية.. ويتم إعطاءه الصلاحيات الرئاسية حتى يقوم المجلس المشكل من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

واستشهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة آذربيجان الشرقية.