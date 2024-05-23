شاهد/هكذا أحبطت المقاومة خديعة الاحتلال في جباليا!

العالم- فلسطين

لكن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمكنت من كشف الخديعة الإسرائيلية، وقام عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتحييد أحد الروبوتات المفخخة.

واستخدمت الروبوتات المفخخة في تفجير منازل واستهداف عناصر من المقاومة خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم جباليا.

وأظهرت المشاهد عملية رصد الروبوتات الإسرائيلية من قبل مقاتلي المقاومة، حيث تحدث أحدهم عن رصد روبوت بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري في دوار المركز، كما أظهرت المشاهد النيران وهي تشتعل في أحد الروبوتات.

وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد اللواء حاتم الفلاحي، فإن هناك وحدات خاصة صممها سلاح الهندسة الإسرائيلي لمواكبة تطور العمليات العسكرية في قطاع غزة، وقال إن الروبوتات تستخدم عندما يشك جيش الاحتلال في كمين نُصب له.

وأوضح أن الروبوت يستخدم في عملية الاستطلاع وجس النبض، ويقوم بفحص الأرض فحصا دقيقا، بالإضافة إلى تفجير عبوات في حال وجودها.

وأشار إلى أنه عندما يدخل الروبوت في الأنفاق مثلا توضع فيه كاميرات تصور كل شيء داخل النفق، مشيرا إلى أن الروبوتات تستخدم آليا في الدفع وأن الجيش الأميركي استخدمها في حروبه.