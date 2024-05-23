السفير الإيراني في مسقط يتقدم بالشكره لسلطنة عمان حكومة وشعبا + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع مراسل قناة العالم الإخبارية على هامش مراسم العزاء التي أقامتها السفارة، قال السفير موسى فرهنك: إن الشعب الإيراني فقد في هذه المصيبة والصدمة اثنين من كبار شخصياته، الرئيس الإيراني المرحوم الشهيد الدكتور إبراهيم رئيسي و وزير الشؤون الخارجية الشهيد الدكتور حسين أميرعبداللهيان.

وأضاف: لكن نحمد الله ونشكره على فضل وجود القيادة الحكيمة، والحمد لله بفضل وجود النظرة العميقة والمؤسسات استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تجتاز هذه المصيبة والمشكلة في أسرع فترة ممكنة، حيث حددوا الرئيس التنفيذي وكذلك موعد الانتخابات الآتية.

وصرح السفير فرهنك: من هنا أوج شكري وعميق عرفاني لسلطنة عمان حكومة وشعبا، حيث أن جلالة السلطان هيثم وجهة برسالة إلى القائد المعظم سماحة آيةاللة خامئي، وكذلك قام بإيفاد وفد رفيع المستوى إلى طهران للحضور في مراسم تأبين الرئيس، كما حضر أكثر من خمس وزراء في السفارة لتسجيل عزائهم في سجل العزاء في السفارة.

وبين أن: الكثير الكثير من أبناء الشعب العماني رجالا أو نساء اتصلوا هاتفيا، أو حضروا في السفارة خلال اليومين السابقين لتسجيل سجل العزاء، وكذلك اليوم في حفل التأبين العام الذي أقمناه.. على كل حال نحمد الله ونشكره على نعمة الأخوة الموجودة بيننا وبين إخوتنا في سلطنة عمان.

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