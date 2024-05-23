بالفيديو.. المقاومة تصطاد جنود الاحتلال في غزة

العالم _ خاص بالعالم

عمليات تسببت خلال الساعات الاخيرة بمقتل عدد من جنود الاحتلال واصابة العشرات باعتراف اسرائيلي. الاعلام العبري تداول الحديث عن حدثين امنيين كبيرين الأول وقع في مدينة رفح جنوبي القطاع والثاني في الشمال.

ووفق التقارير فقد كبدت المقاومة في جباليا لواء المظليين الخسارة الكبرى في عملية فقد خلالها 7 من عناصره بينهم ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب. وفي بيت حانون اقصى شمالي القطاع قُتل ضابط وجنديين في عمليّة قنص وانفجار منزل مُفخّخ.

وبثت كتائب القسام مشاهد قنص 3 جنود من بينهم ضابط في بيت حانون، وتنفيذ عملية مركّبة في محور القتال ذاته. وقالت إن مقاوميها أوقعوا قوّة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء قنابل يدوية عليها ومن ثم فور حضور قوة الإنقاذ قاموا بتفجير عبوة بها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح، هذا اضافة الى عمليات اخرى نفذتها في محور نتساريم.

أما في رفح جنوبا فقد تكبد جيش الاحتلال عددا من القتلى في نفق مفخخ ينتمي بعضهم للواء غفعاتي. وأعلنت استهداف جرافة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق رفح وتدمير دبابة ميركافا في حي البرازيل جنوب شرقي المدينة. وذكرت أيضاً أنها تمكّنت من قتل جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في الحي ذاته، وفجّرت ناقلة جند اسرائيلية في محيط بوابة صلاح الدين.

وفيما اعلنت الفصائل الاخرى تنفيذ عمليات في الشمال والجنوب، بثت سرايا القدس مشاهد من سيطرة مقاتليها على مسيرة للاحتلال من نوع سكاي لار في سماء مدينة رفح وكذلك لقطات من قصف حشود الاحتلال في منطقة جبل الكاشف شرقي مخيم جباليا.