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موفد العالم يصف اجواء مراسم تشييع جثمان الشهيد رئيسي في مشهد المقدسة

الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

شيعت مدينة مشهد المقدسة جثمان الشهيد الرئيس ابراهيم رئيسي بحضور جماهيري ضخم وبمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

العالم _ مراسلون

أفاد موفد قناة العالم الى مشهد المقدسة ان المشاركة الشعبية الحاشدة التي شهدتها مدينة مشهد في استقبال جثمان الشهيد الرئيس السيد ابراهيم رئيسي تدل على ان الشهيد رئيسي كان مخلصا في عمله، حيث قدم ما قدم الى البلاد خلال فترة رئاسته وما قبل ذلك.

هذا وبعد تشييع حاشد في مدينة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبية ثم نقل جثمان الشهيد الى مسقط رأسه مدينة مشهد المقدسة حيث استقبلته حشود رسمية وشعبية كبيرة.

ووفق تقارير محلية فقد شهدت المدينة توافد مليوني من مختلف انحاء البلاد للمشاركة في مراسم توديع وتدفين الشهيد.

وسيوارى جثمان الشهيد رئيسي الثرى الى مثواه الاخير عصرا في مرقد الامام علي بن موسي الرضا عليه السلام.

وعلى مدار يومين شاركت امواج بشرية ضخمة في مراسم تشييع الشهيد رئيسي في العاصمة طهران ومدينتي تبريز وقم اضافة الى مدينة بيرجند.

ایران

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