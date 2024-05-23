باقري يؤكد استمرار الانفراج مع دول الجوار

العالم - ايران

وقد التقى باقري في طهران، وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان، الذي شارك في مراسم تابين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الشهيدين.

وقدم الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان التعازي نيابة عن رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وكذلك نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، لكبار المسؤولين الايرانيين والحكومة والشعب في ايران، معتبرا ان زيارته تمت لتقديم واجب العزاء والاعراب عن الصداقة والتضامن والتاكيد على العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين.

اما وزير الخارجية بالانابة علي باقري فقد اعرب عن شكره وتقديره لكبار مسؤولي دولة الامارات العربية المتحدة واكد ان التضامن في الظروف العصيبة، يشكل رصيدا قيما للتعاون من اجل الافادة من الفرص ومواجهة التهديدات و التحديات التي تهدد السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

واشار الى سياسة الجوار التي انتهجها الرئيس الشهيد اية الله رئيسي مؤكدا ان سياسة الانفراج في العلاقات مع دول الجوار، هي سياسة حاسمة واستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية واستراتيجية فاعلة للتعاون الاقليمي وستستمر حتما.