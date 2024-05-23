جس نبض مصري لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

جساً لبض أطراف التهدئة في غزة بدأ المسؤولون في القاهرة سلسلة اتصالات مع أطراف فاعلة لاستئناف عملية التفاوض، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق مصادر مصرية مطلعة.

تحركات تتزامن مع زيارات متكررة أسبوعية لوفود إسرائيلية فنية إلى القاهرة لبحث الملفات الأمنية الخاصة وعرض المطالب مصرية عن تعاون مصري لإعادة تشغيل معبر رفح أو مناقشة تصورات مصرية مطروحة في هذا السياق وجانب كبير متعلق بالوساطة المصرية بحسب مصدر مصري.. وساطة هددت القاهرة بالانسحاب منها في حال استمرار محاولات التشكيك والإساءة لجهود ودور الوساطة المصرية.

الموقف المصري جاء إثر تقرير لشبكة سي إن إن نقل عن مصادر أن المخابرات المصرية غيرت بصمت شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعه الاحتلال ما ألغى صفقة كانت قد تفرج عن الأسرى وتحدد مسارا لإنهاء القتال في غزة مؤقتا.. تقرير نفت القاهرة ما جاء فيه وتحدت الشبكة تقديم دلائل على ادعاءاتها.

رئيس هيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان حمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية فشل المفاوضات عبر شن هجوم على رفح، معتبرا أن التهرب الإسرائيلي وصل بالمفاوضات إلى مرحلة خطيرة، وأن التشكيك الإسرائيلي في الوساطة المصرية القطرية جزء من هذا التهرب، مستنكرا الصمت الأميركي على هذه الادعاءات، ومؤكد أن الموقف الأميركي لا يهدد مصالح واشنطن فقط وإنما يهدد مصالح المنطقة كلها.

قطر طرف الوساطة الثاني دعت إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول كيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية، وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.

وعلى المقلب الميداني نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين قولهم إن الجيش المصري زاد عدد قواته في شبه جزيرة سيناء على طول الحدود مع قطاع غزة مع سيطرة جيش الاحتلال على نحو 70% من ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، مع نيته السيطرة على حدود القطاع نهاية هذا الشهر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..