فقدان رئيسي وأميرعبداللهيان خسارة للمقاومة الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وصف محمود طه فقدان الرئيس السيدإبراهيم رئيسي والوزير حسين أميرعبداللهيان بأنه خسارة ليست فقط لإيران وإنما للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف أن: الصورة التي كانت اليوم في إيران هي تمثل شيئا كبيرا وحدثا كبيرا وكانت بمثابة استفتاء للمقاومة التي تحتضنها إيران والتأكيد على أن إيران خلال وجود الرئيس الرئيسي وبعده ما زالت وستبقى تحتضن المقاومة بكل تشكيلاتها من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق.

وشدد بالقول: يجب على العدو أن يفهم هذه الرسالة أن إيران هي حاضنة المقاومة في المنطقة ولن تتخلى عن المقاومة مهما حصل من أمور داخلية في إيران.

وفيما أشار إلى أن إيران لديها مبدأ في رعاية حركات المقاومة ومساندتها ودعمها، أكد على أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت موقفا مساندا ومشاركا دائما مع القضية والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ونكاد أن نجزم بأن إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم المقاومة الفلسطينية علنا وبشكل مباشر.

وأضاف: هذا ما أكده رئيس المكتب السياسي الأخ إسماعيل هنية أن هذه العلاقة هي علاقة وطيدة ومبنية على أسس متينة منذ زمن بعيد، في عهد الرئيس الراحل وقبل ذلك، وسوف تستمر هذه العلاقة، لأننا نعي تماماً أن مشروع المقاومة هو مشروع الأمة وهو مشروع طويل، لذلك هناك حاجة إلى أن يكون هناك من يرعى هذا المشروع ويدعمه، والجمهورية الإسلامية لها دور كبير في هذا الواقع.

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