تقديرات "إسرائيلية": محكمة لاهاي ستأمر بوقف الحرب

العالم - الاحتلال

وقال مسؤول اسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" صباح اليوم (الخميس) إنه هناك احتمال كبير أن تبت المحكمة التي ستجتمع غدًا في طلب جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيل وتعلن عن إصدار الأوامر.

السيناريوهان المحتملان: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام. وفي المرة الماضية قضت المحكمة بناء على طلب المدعي أوامر بزيادة المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة يقدر كيان الاحتلال الإسرائيل أنها لن تكتفي بذلك بل ستامر بوقف الحرب في غزة.



الاوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي يخشاه كيان الاحتلال الإسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تجعل من الصعب على كيان الاحتلال الإسرائيل مواصلة مهمته في غزة، رغم أن هذا الكيان يؤكد مرارا وتكرارا أنه غير ملتزم بقرار وقف الحرب.