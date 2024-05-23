شاهد/القسام: قائد كبير في جيش الإحتلال أسير لدينا

العالم- فلسطين

بعد نشر فيديو اختطاف الجنديات الإسرائيليات.. حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس.

ونشرت "القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي، مؤكدة أنه "تم أسره في 7 أكتوبر.

وأوضحت "القسام" أن اللواء أساف حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله في السابع من أكتوبر.

في حين وجهت سؤالا باللغتين الإنجليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن".

وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 2 ديسمبر الماضي عن مقتل أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس.