شاهد/المقاومة العراقية تستهدف هدفًا حيويًا بحيفا واخر بالجولان

العالم- فلسطين

ويأتي ذلك استمرارًا بنهجها في "مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي بيان آخر، أعلنت عن استهدافها "هدفًا عسكريًا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير".

وعليه، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" الاستمرار في "دك معاقل الأعداء".

ومنذ بدء العدوان على غزة تشن فصائل المقاومة الإسلامية في العراق هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف الهاون على قواعد عسكرية عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي وقواعد للقوات الأمريكية في سوريا.

وتوقفت المقاومة الإسلامية في الآونة الأخيرة عن استهداف القوات الأمريكية بعد بدء مفاوضات بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي لإنهاء تواجدها في العراق.

يذكر أن فصائل المقاومة الإسلامية في العراق استأنفت أخيرا الهجمات على مواقع داخل الكيان الإسرائيلي بالطيران المسير وصواريخ كروز المطورة.