عبدالسلام يمثل اليمن في اجتماع قادة محور المقاومة في طهران

العالم- اليمن

واجتمعت فصائل المقاومة مع القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني في العاصمة طهران.

وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية “طوفان الأقصى” ودور جبهة المقاومة واكد المشاركون على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافة الفصائل وجبهات المقاومة.

وأقيمت صباح أمس الاربعاء في طهران مراسم تشييع جثمان الشهيد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وشهداء الخدمة بحضور اعداد غفيرة من ابناء الشعب والمسؤولين المحليين والأجانب.

وشارك وفد يمني برئاسة محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي لأنصار الله، رئيس الوفد الوطني المفاوض، في مراسم التشييع الرسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين الذين قضوا نحبهم في حادث تحطم طائرة مؤخرًا.