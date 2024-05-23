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ردود أفعال الإعلام العبري على استشهاد الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين

الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

رصدت هذه الحلقة من برنامج "العين الإسرائيلية" عبر المحللين والمعلقين في إستوديوهات الإعلام العبري أجواء استشهاد الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ورفاقهما والتشييع المليوني المهيب لهم، والآراء بشأن المرحلة المقبلة التي ستكون عليها إيران.

العالم العين الإسرائيلية

وفي تركيز الإعلام العبري على التشييع المليوني المهيب للشهيدين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ورفاقهما وعلى مشاركة قادة من محور المقاومة وفي تقرير قالت القناة العبرية الحادية عشرة: "في صف واحد مع قادة الدول وقادة ومحور المقاومة استقبل اليوم زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.. تحت السقف نفسه جلس كتفا إلى كتف مع "رعاته" رؤساء النظام في إيران وكذلك إلى جانب قائد حرس الثورة ونائب زعيم حزب الله.. وأبن هنية الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين اللذين قتلا في تحطم المروحية في وقت سابق من هذا الأسبوع.. مجريات أخرى شهدت خلال البث في إيران وهي وجود أعضاء جماعة ناطوري كارتا الذين شاركوا في الجنازة."

ويضيف التقرير: "مراسم جنازة المسؤولين الإيرانيين الذين قتلوا في حادثة المروحية أدت لاجتماع قادة أذرع الأخطبوط الإيراني في العاصمة طهران.. حضورهم هناك معا قدم مرة أخرى أمام جموع المشاهدين العلاقة الوثيقة بين "منظمات الإرهاب" في المنطقة وعلى رأسهما حماس وحزب الله الذان يقاتلان إسرائيل الآن وبين الراعي في طهران."

وحول هذا الموضوع يستضيف البرنامج في الإستوديو هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد الأبحاثي والتطوير.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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