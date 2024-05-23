عشرات الشهداء والجرحى في قصف مخازن في القطاع، ماذا فيها؟!!

العالم - خاص بالعالم

وقدم مراسلنا في بداية تقريره التعازي للشعب الايراني والقيادة الايرانية باستشهاد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية الرئاسية في شمال غربي البلاد.

واضاف كما زاد عدد الشهداء والجرحى الذين يصلون الى مستشفى بسبب استمرار مجازر وجرائم الاحتلال في شرق مدينة دير البلح وفي آخرها استهدف مخزن لوزارة التنمية ما ادى الى استشهاد 12 مواطنا واصابة عدد كبير بينهم عدد من الاطفال والنساء.

واوضح مراسل قناة العالم الاخبارية: المخزن تم انشاءه بجوار مخازن ومخيمات ايواء تم انشاءها في الايام الاخيرة بالاضافة الى استمرار القصف الاسرئيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

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