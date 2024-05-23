حزب الله يرد على اغتيال المقاتل فران وإصابة طلاب لبنانيين

العالم- لبنان

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".

- "ردا على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم،‎ ‎قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الخميس مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق".‏

وكان "حزب الله" قد نعى المقاوم فران في بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

و استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كانوا داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.