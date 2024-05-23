حزب الله يرد على اغتيال المقاتل فران وإصابة طلاب لبنانيين

العالم- لبنان
وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة":
- "في إطار الرد على الاغتيال الذي قام به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".
- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من اليوم الخميس، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأُصيبت إصابة مباشرة".
- "ردا على الاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الخميس مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق".
وكان "حزب الله" قد نعى المقاوم فران في بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".
و استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق كفردجال -النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة 3 طلاب كانوا داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم.