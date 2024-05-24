غزة..مستشفى شهداء الأقصى مهدد بالخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

العالم - فلسطین

وأوضح المتحدث باسم المستشفى، خليل الدقران، في مؤتمر صحافي، أنّ “في خلال ساعتين، سوف يتوقّف عمل مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية”، وهو الأمر الذي “ينذر بوفاة مرضى وجرحى”.

وقد سبق أن تكرّر مثل هذا التحذير في مستشفيات قطاع غزة، مرّات عدّة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبالفعل توقّفت مستشفيات عديدة عن العمل نتيجة نفاد الوقود، في شمال القطاع كما في جنوبه ووسطه.

وأضاف الدقران أنّهم أطلقوا، في الأيام الماضية، مناشدات من أجل تزويد مستشفى شهداء الأقصى بالوقود، بصورة عاجلة، “لكن من دون جدوى”.

وتابع أنّ ثلاثة آلاف ليتر من الوقود فقط وصلت إلى المستشفى، أمس الأربعاء، مشيراً إلى أنّها “كمية تكفي لتشغيل المستشفى لأقلّ من 24 ساعة، في حين أنّ حاجتنا اليومية هي نحو خمسة آلاف لتر من الوقود”.

ولفت الدقران إلى أنّ مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح هو الوحيد في المحافظة الوسطى بقطاع غزة الذي يقدّم خدمات لأكثر من مليون نسمة نزحوا إليها بسبب الحرب القائمة منذ أكثر من سبعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أنّ إطلاق قوات الاحتلال عملية اجتياح رفح في أقصى جنوب القطاع، في السادس من أيار/مايو الجاري، دفعت الفلسطينيين في المدينة إلى النزوح عكسياً، وقد هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية من جديد، وهذه المرّة في اتجاه الوسط، ولا سيّما دير البلح. فمدينة رفح كانت تضمّ 1.5 مليون فلسطيني، من بينهم 1.4 مليون نازح، بعدما أمرت قوات الاحتلال الفلسطينيين بالتوجّه نحو أقصى الجنوب، مدّعيةً أنّه “آمن”، غير أنّ مئات الآلاف من هؤلاء اضطروا إلى الخروج منها في الأيام الأخيرة.

وبيّن المتحدّث باسم مستشفى شهداء الأقصى أنّ منشأتهم الطبية تستقبل في الوقت الراهن أكثر من 600 مريض وجريح، وتقدّم كذلك خدمات لنحو 650 مصاباً بالفشل الكلوي في حاجة ماسة إلى الكهرباء.

يُذكر أنّ تشغيل أجهزة غسل الكلى يستلزم طاقة، ولا يمكن توفيرها إلا من خلال المولدات وسط الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدّد الدقران على أنّ من شأن نفاد الوقود أن يعطّل مستشفى شهداء الأقصى بصورة كاملة، بالإضافة إلى توقّف سيارات الإسعاف وكذلك تعطيل أربعة مستشفيات ميدانية تابعة له. من هنا، ناشد الدقران المجتمع الدولي والأمم المتحدة توفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في هذا المستشفى، “قبل وقوع كارثة”.