دقيقة صمت لسفراء حركة عدم الانحياز في نيويورك تكريما للرئيس الايراني ومرافقيه

العالم-ايران

وخلال اجتماعهم الشهري يوم الخميس، وقف سفراء حركة عدم الانحياز دقيقة صمت لتكريم الرئيس الايراني الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبد اللهيان وسائر شهداء حادث تحطم المروحية الإيرانية.

وفي وقت سابق، وقفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت في جلستها صباح الخميس بالتوقيت المحلي تكريما للرئيس الإيراني الشهيد.

كما وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت في أول اجتماع لهم بعد حادث تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهما. كما تم تنكيس علم الأمم المتحدة تكريما لشهداء هذا الحادث المؤسف.

وقام سفراء وممثلو أكثر من 50 دولة حتى الآن بتقديم العزاء باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني من خلال التوقيع على سجل التعازي في مقر البعثة الايرانية الدائمة في الأمم المتحدة.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.