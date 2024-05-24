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رئيس الجمعية العامة يزور مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد رئيسي وعبداللهيان

رئيس الجمعية العامة يزور مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد رئيسي وعبداللهيان
الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

نعى رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، الرئيس الإيراني ووزير الخارجية اللذين استشهدا في حادث تحطم المروحية، وذلك خلال حضوره في مقر البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك.

العالم-ايران

ووقع دينيس فرانسيس في سجل التعازي لتكريم ذكرى رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وعقد رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، لقاءً مع السفير والمندوب الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمة الدولية امير سعيد ايرواني واستفسر عن الحادث المفجع لتحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ، وأعرب عن تعاطفه ومواساته بهذا الحادث الاليم.

وقد وقفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت تكريما لآية الله سيد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الشهيد ورفاقه الشهداء، ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم المروحية في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران يوم الاحد الماضي.

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