الاحتلال يتحمل كلفة باهضة إزاء جثث أسراه

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الجثث التي عثر عليها الاحتلال، تعود لحنان يابلونكا، وميشيل نيسنباوم وأوريون هرنانديز، الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبينما اعلن جيش الاحتلال ان العثور علی الجثث الثلاثة يرفع عدد الجثث التي استعادها منذ بدء الحرب حتى اليوم إلى 19 جثة؛ أکدت حرکة حماس ان الاحتلال يفقد عدداً کبيراً من جنوده من أجل استعادة أجساد لأسراه.

وأکد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان جنود الاحتلال الذين يبحثون عن جثث الاسری يواجهون بعمليات مختلفة کالقنص والتفجير واستهداف الدبابات وتجمعات الجنود في مناطق مختلفة من غزة وهذا ما يرفع کلفة محاولات جيش الاحتلال العثور علی جثث الاسری.