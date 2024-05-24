شاهد.. الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين

العالم - خاص بالعالم

منذ نحو شهر يتصاعد الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية ليمتد إلى عدد من الجامعات الأوروبية احتجاجاً على حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة حراك أصبح بمثابة ثورة حقيقية تغير قواعد ومعايير اللعبة السياسية وتؤثر فى صناعة القرار بالدول الغربية الداعمة لكيان الاحتلال.

هنا في حرم جامعة اكسفورد اعتقلت الشرطة البريطانية نحو ستة عشر طالبا واشتبكت مع آخرين خلال اعتصام مؤيد للفلسطينيين.

مجموعة منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين أكدت بأن سلطات الجامعة استدعت الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم أمام المكاتب الإدارية حيث دعا الطلاب المحتجون لاطلاق سراح زملاءهم وطالبوا الجامعة بسحب استثماراتها من شركات لها علاقات بكيان الاحتلال.

بدورها قامت الشرطة الألمانية بإخراج الطلاب الذين اعتصموا في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت حيث تجمع أكثر من ثلاثمئة شخص منددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة كما قام طلبة بالاعتصام داخل قاعات المعهد ووضعوا حواجز لمنع الشرطة من الدخول حاملين لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء تعاون الجامعة الأكاديمي مع كيان الاحتلال.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وطلاب جامعة كاليفورنيا عندما أقام الطلاب المحتجون مخيما جديدا مؤيدا لفلسطين بحرم الجامعة في لوس أنجلوس. واجتاح ضباط شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب حرم جامعة كاليفورنيا قبل اندلاع الاشتباكات مع المتظاهرين.

وفي الولايات المتحدة انسحبت مجموعة من الخريجين من حفل تخرجهم في جامعة هارفارد الأمريكية وخرجوا في مسيرة وهم يهتفون 'فلسطين حرة حرة' وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب على غزة. كما هتف الطلاب خلال حفل التخرج بعبارات تضامن مع زملاء لهم حرموا من الحصول على شهاداتهم بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاجي 'دعوهم يجتازون!' مطالبين بالسماح لهم بالحصول على شهاداتهم مع زملائهم الخريجين.

وقد ضربت المظاهرات أكثر من ثمانين حرما جامعيا فى الولايات المتحدة فيما يؤيد خمسة وستون بالمئة من الطلاب الاحتجاجات الأخيرة وفقا لاستطلاع شمل أكثر من سبعمئة وستين طالبا بدوام كامل لمجلة إينتلجنت الإلكترونية التي تركز على التعليم العالي. كما أكد ستة وثلاثون بالمئة منهم أن الاحتجاجات 'زادت بالفعل من دعمهم للقضية الفلسطينية'.