اللواء سلامي: ملحمة تشييع الرئيس الشهيد أفشلت مخطط العدو

العالم - ايران

وشدد اللواء سلامي خلال كلمة له في تشييع قائد وحدة حماية الرئيس الإيراني، مهدي موسوي، جنوب طهران على أن الشعب الإيراني صنع الملاحم من خلال تشييعه للشهداء خلال الأيام الماضية.

وقال اللواء سلامي:"عليکم ان تعلموا ان العدو جهز کل استعداداته من اجل النيل من الجمهورية الاسلامية واستخدم في سبيل ذلک شتی أشکال الضغوط واستعمل قدراته العسکرية ووسائله الاعلامية من أجل ايجاد شرخ في صفوف الشعب الايراني وفصل هذا الشعب عن مسيرة الثورة لکنه عجز عن تحقيق هذه الاهداف ونحن نشاهد اليوم ان الشعب الايراني شارک بأسره في تشييع هؤلاء الشهداء وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز".