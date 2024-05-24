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بوريل يدعو كيان الاحتلال لعدم 'ترهيب وتهديد' قضاة المحكمة الدولية

بوريل يدعو كيان الاحتلال لعدم 'ترهيب وتهديد' قضاة المحكمة الدولية
الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اسرائيل الى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام "تي في اي"، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة الاحتلال، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا الى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".

وبتاريخ 20 من الشهر الجاري، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، كونهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)، اعتبارا من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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