بوريل يدعو كيان الاحتلال لعدم 'ترهيب وتهديد' قضاة المحكمة الدولية

العالم - فلسطين المحتلة

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام "تي في اي"، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة الاحتلال، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا الى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".

وبتاريخ 20 من الشهر الجاري، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، كونهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)، اعتبارا من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.