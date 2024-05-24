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اليمن ينفذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن في بحار 'الأحمر والعربي والمتوسط'

اليمن ينفذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن في بحار 'الأحمر والعربي والمتوسط'
الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ 3 عمليات نوعية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي، وللمرة الأولى ضرب سفينة في البحر الأبيض المتوسط.

العالم - اليمن

وفي بيان تلاه ناطق القوات المسلحة خلال المسيرة المليونية التي شهدها ميدان السبعين نصرة لفلسطين، عصر اليوم، تحت شعار (مع غزة.. ثبات الموقف واستمرارية الجهاد)، أوضح العميد يحيى سريع: القوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينة (MSC ALEXANDRA) الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية.

وبين أن القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة (YANNIS) التابعة لشركة يونانية أثناء مرورها من البحر الأحمر في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن استهداف السفينة التابعة للشركة اليونانية جاء بعد وصول 3 سفن تابعة للشركة إلى موانئ فلسطين المحتلة في (4-5) من مايو

وللمرة الأولى، أعلنت القوات المسلحة استهداف سفينة (ESSEX) الإسرائيلية بعدد من الصواريخ في البحر الأبيض المتوسط، موضحة أن استهداف السفينة تم أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف

وشددت على مضيها ماضون بكل عزم في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

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