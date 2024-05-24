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خطيب جمعة طهران: تشییع شهداء الخدمة أظهر حجم شعبية نظام الجمهورية الاسلامية

خطيب جمعة طهران: تشییع شهداء الخدمة أظهر حجم شعبية نظام الجمهورية الاسلامية
الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أکد خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران آية الله أحمد خاتمي ان تشییع "شهداء الخدمة" في مدن مختلفة من البلاد أظهر شعبية نظام الجمهوریة.

العالم _ إيران

وأضاف آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة اليوم بأن الناس أعلنوا ولاءهم للنظام الإسلامي من خلال حضورهم الغفیر في مراسم تشييع الرئيس إبراهیم رئیسی ورفاقه و أظهروا الوحدة الوطنية والتضامن.

وتابع آية الله خاتمي: لو أقيمت مراسم العزاء في كل مدن إيران الإسلامية لأتى كل الشعب الإيراني إلى الساحة.

وقال خاتمي عن آية الله رئيسي: أثنى عليه قائد الثورة بأحسن العبارات؛ خادم الرضا وعالم ومجاهد وشريف ورئيس شعبي ومجتهد لا يتوقف عن خدمة الناس.

وأضاف: أثناء جريمة النظام الصهيوني في غزة، دافع عنها حسين أميرعبد اللهيان وكأنه وزير خارجية الشعب الفلسطيني.

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