خطيب جمعة طهران: تشییع شهداء الخدمة أظهر حجم شعبية نظام الجمهورية الاسلامية

العالم _ إيران

وأضاف آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة اليوم بأن الناس أعلنوا ولاءهم للنظام الإسلامي من خلال حضورهم الغفیر في مراسم تشييع الرئيس إبراهیم رئیسی ورفاقه و أظهروا الوحدة الوطنية والتضامن.

وتابع آية الله خاتمي: لو أقيمت مراسم العزاء في كل مدن إيران الإسلامية لأتى كل الشعب الإيراني إلى الساحة.

وقال خاتمي عن آية الله رئيسي: أثنى عليه قائد الثورة بأحسن العبارات؛ خادم الرضا وعالم ومجاهد وشريف ورئيس شعبي ومجتهد لا يتوقف عن خدمة الناس.

وأضاف: أثناء جريمة النظام الصهيوني في غزة، دافع عنها حسين أميرعبد اللهيان وكأنه وزير خارجية الشعب الفلسطيني.