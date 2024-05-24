كتائب القسام تقنص جنديا وتشتبك مع قوة إسرائيلية في مخيم جباليا

العالم - فلسطين

حيث استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلنت صباح اليوم استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع العجارمة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الجمعة، أن "مجاهديها تمكنوا من استدراج قوة صهيونية خاصة إلى عين نفق والاشتباك مع أفرادها من نقطة صفر وتفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مخيم جباليا شمال القطاع".

وأضافت بأن مجاهدي القسام من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل شمال معسكر جباليا.