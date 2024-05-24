فيديوخاص: حزب الله يشعل النيران في مواقع الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.



واعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الفرقة احدى وتسعين المستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على جريمة الإغتيال التي قام بها الاحتلال قرب النبطية وإصابة الأطفال الخميس.كما اعلن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة ومكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات،و ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ان اربع عشرة 14 فرقة إطفاء عملت لساعات طويلة في الجليل الأعلى على إطفاء الحرائق التي اندلعت في المراكز التي استهدفتها صواريخ.



حزب الله، من بينها منطقة ايليت وبيت هليل، وفي المطلة اندلع حريق كبير لم تتمكن فرقة الإطفاء من التعامل معه بسبب خطورة الوصول إلى المستعمرة التي تم إخلاؤها منذ فترة



وشنت المقاومة الاسلامية هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على ثكنة كريات شمونة، واستهدفت ايضا موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.



وبعد رصد ‌‏ دبابة ميركافا اسرائيلية في محيط شتولا تقوم بالاعتداء على القرى اللبنانية ،تم استهدافها بصاروخ موجه ما ادى لتدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح.



واعترفت صحيفة يديعوت احرونوت بأن الجيش الإسرائيلي واجه في الأشهر الأخيرة، تهديد مسيرات حزب الله التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبلدات الشمالية وتسببت في سقوط العديد من الاصابات.



وضمن اعتداءاته المتكررة ،استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة قرى لبنانية، واغارت طائراته الحربية على منازل في ميس الجبل،اوقعت شهداء وجرحى، كما تم تسجيل غارة على مارون الراس ،واخرى استهدفت سيارة على طريق حناويه جنوب لبنان..