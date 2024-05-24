فيديو خاص: كمين حزب الله لجنود الاحتلال اليوم في أشتولا!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان المقاومة استهدفت ايضا هذه المستعمرة خلال نهار اليوم بكمين ناري عندما تقدم مجموعة من جنود الاحتلال باتجاه دبابة كان قد تم استهدافها امس، وعند وصولهم الى نقطة الهدف امطرهم المجاهدون بالصواريخ وقذائف المدفعية ما ادى الى وقوع اصابات عديدة.

واشار الى ان المقاومة تابعت اليوم ردها على الاعتداءات التي طالت اكثر من قرية ومنطقة في الجنوب اللبناني بسلسلة من العمليات كان ابرزها استهداف سرايا الحدود بمستعمرة دوفيف بصواريخ الفلق، ما ادى الى اصابة مبان ومقر كنيس في هذه المستعمرة ووقوع اصابات مؤكدة.

وتابع مراسل قناة العالم: هذا بالاضافة الى استهداف مجموعة من المباني في مستعمرة مرغليوت بالصواريخ الموجهة، بالاضافة الى تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ البركان في مستعمرة المالكية، بالاضافة الى العديد من المواقع من الرمثة الى بياض بليدا والبغدادي.

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