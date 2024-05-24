فيديو خاص: مراسم التشييع المهيبة للرئيس الإيراني الشهيد تشعل مواقع التواصل

العالم - نقطة تواصل

المصاب الجلل الذي أصاب الجمهورية الإسلامية في إيران باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما في حادث تحطم طائرة الرئاسة، هذه الفاجعة التي تصدر خبرها وكالات الأنباء العالمية كانت موضع اهتمام المنصات الرقمية في العالم.

كان من المفترض أن يكون يوم الأحد من الـ19 مايو الجاري فالجمهورية الإسلامية يوما آخر جديدا من الجهود الانمائية التي تضاف إلى سجل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي الحافل بالانجازات النوعية.

فقد سافر الرئيس على رأس وفد يضم شخصيات رسمية من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان للمشاركة في حفل افتتاح أحد السدود المائية المشتركة مع ألاربيجان.

وتداولت وسائل الاعلام الرقمية فيديوهات مراسم تشييع الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه.