القسام تستهدف آليات وجنود للاحتلال بعمليات متفرقة شمال وجنوب غزة

العالم _ فلسطين

وقالت الكتائب في بلاغات عسكرية مقتضبة، اليوم الجمعة، إن مجاهديها في جباليا استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركافاه 4” بعبوة “شواظ”، كما أنهم تمكنوا من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في معسكر جباليا.

وأضافت أن مجاهدي القسام استدرجوا قوة صهيونية خاصة إلى عين نفق والاشتباك مع أفرادها من نقطة صفر وتفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مخيم جباليا، كما استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفتي “الياسين 105” في شارع العجارمة بمعسكر جباليا.

كما دكت الكتائب تجمعًا لقوات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي الشوكة شرقًا، كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” في محيط بوابة صلاح الدين جنوبًا.

وأعلنت “القسام” استهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” في منطقة تبة زارع شمال شرق رفح.