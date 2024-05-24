الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام تستهدف آليات وجنود للاحتلال بعمليات متفرقة شمال وجنوب غزة

القسام تستهدف آليات وجنود للاحتلال بعمليات متفرقة شمال وجنوب غزة
الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تمكن مجاهديها من استهداف عدد من الآليات والجنود في كل من جباليا ومدينة غزة ومدينة رفح.

العالم _ فلسطين

وقالت الكتائب في بلاغات عسكرية مقتضبة، اليوم الجمعة، إن مجاهديها في جباليا استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركافاه 4” بعبوة “شواظ”، كما أنهم تمكنوا من قنص جندي صهيوني داخل أحد المنازل في معسكر جباليا.

وأضافت أن مجاهدي القسام استدرجوا قوة صهيونية خاصة إلى عين نفق والاشتباك مع أفرادها من نقطة صفر وتفجير عبوة مضادة للأفراد بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مخيم جباليا، كما استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفتي “الياسين 105” في شارع العجارمة بمعسكر جباليا.

كما دكت الكتائب تجمعًا لقوات العدو بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في حي الشوكة شرقًا، كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” في محيط بوابة صلاح الدين جنوبًا.

وأعلنت “القسام” استهداف 3 دبابات صهيونية بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” في منطقة تبة زارع شمال شرق رفح.

روابط ذات صلة

الاحتلال يمنع قنصلية إسبانيا بالقدس من تقديم خدمات للفلسطينيين

غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي

قائد الثورة: خوض لبنان في قضايا فلسطين وغزة الأخيرة كان له الأثر العميق

خطابه القوي والمميز بقمة منظمة التعاون بالرياض أثار إعجابا عالميا كبيراً