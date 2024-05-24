السيد نصر الله.. إيران لن تهتز برحيل رئيسها، وحكومة نتنياهو تقدم تنازلات في المفاوضات

العالم - بانوراما

الملف الأول: أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن شهادة الرئيس الايراني ورفاقه لم ولن يؤثر على مستوى دعم إيران للمقاومة وفلسطين، وأن إيران ستبقى الداعم الأقوى في العالم لفلسطين ومقاومتها. وردا على التهديدات التي اطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، توعد السيد نصر الله الكيان الاسرائيلي بالمفاجآت، مؤكدا أن الكيان الاسرائيلي يرى المفاجآت منذ السابع من أكتوبر وحنى الآن من جميع فصائل المقاومة في المنطقة.

الملف الثاني: تتواصل جهود احياء مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة وسط تسريبات صحفية عن تنازلات اسرائيلية كبيرة للتوصل الى صفقة.

الاعلام الاميركي كشف عن اجتماع مرتقب في اوروبا يجمع بين مدير وكالة الاستخبارات الاميركية 'وليام بيرنز' ورئيس الموساد 'دافيد برنياع' ووزير خارجية قطر 'محمد بن عبد الرحمن ال ثاني' .ووفق قناة 'سي ان ان' فإن 'بيرنز' سيعود الى اوروبا خلال الايام المقبلة لمحاولة اعادة المفاوضات الى المسار الصحيح ،مشيرة الى ان الاخير يجري مناقشات متكررة مع الدوحة والقاهرة وتل ابيب.

كما تحدث موقع اكسيوس الاميركي عن مقترح جديد لتل ابيب يتضمن تنازلات كبيرة من اجل التوصل الى صفقة مع حماس تشمل تبادل الاسرى ووقفا لاطلاق النار.وبحسب الموقع فإن المقترح الجديد تناول ايضا عدد المحتجزين الاحياء الذين سيفرج عنهم ،واستعداد حكومة الاحتلال لمناقشة طلب حماس الهدوء الدائم في قطاع غزة في المرحلة الثانية من الصفقة.