تظاهرات في صنعاء والقوات المسلحة تعلن القيام بعمليات نوعية

العالم - خاص بالعالم

مع غزة ثبات الموقف واستمرارية الجهاد'، هو عنوان هذه التظاهرات الجديدة في صنعاء ومحافظات يمنية عديدة، للتأكيد على استمرار الموقف اليمني الشعبي والرسمي الثابت في مناصرة ودعم الشعب الفلسطيني، فإلى جانب مشاركة فئات وتيارات وشرائح مختلفة في هذه التظاهرات بصنعاء، شاركت القوات المسلحة أيضاً بطريقتها، ليعلن متحدثها أمام الحشد بياناً عن تنفيذ عدة عمليات جديدة للقوات اليمينة.

الحدث الجلل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثل في استشهاد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ورفاقهما، كان حاضراً كذلك في تظاهرات اليمنيين، فالبيان المشترك لهذه التظاهرات في صنعاء وعشرات المدن، أعلن مشاطرة إيران الحزن، وقدم التعازي لها، وأكدت الحشود أن الشهيد ابراهيم رئيسي كان صاحب موقف واضح وشجاع لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة اليمن ضد ما يتعرض له من عدوان.

وحيت جموع المتظاهرين في صنعاء والحديدة وصعدة وريما واب وغيرها، الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وثبات مقاومته العظيمة، مباركين علميات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، وكذلك العمليات المتصاعدة للجيش اليمني في مرحلتها الرابعة.

وبرأي هذه الحشود فإن مثل هذه المسيرات التضامنية مع غزة هي جزء من حالة النفير الشعبي والتعبئة العامة لأجل نصرة فلسطين، بل يتعدى الأمر ذلك إلى إعلانهم الجاهزية القتالية لمساندة الجيش في هذه المعركة.