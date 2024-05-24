شاهد بعد 6 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 35857 شهيدا

العالم _ فلسطين

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 80 ألفا و293 مصابا ومصابة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 57 شهيدا وشهيدة، و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأهابت “بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة”.