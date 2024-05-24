الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بعد 6 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 35857 شهيدا

شاهد بعد 6 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 35857 شهيدا
الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا وشهيدة.

العالم _ فلسطين

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 80 ألفا و293 مصابا ومصابة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 57 شهيدا وشهيدة، و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأهابت “بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة”.

روابط ذات صلة

الاحتلال يمنع قنصلية إسبانيا بالقدس من تقديم خدمات للفلسطينيين

غزة في ظلال رحيل السيد رئيسي

قائد الثورة: خوض لبنان في قضايا فلسطين وغزة الأخيرة كان له الأثر العميق

خطابه القوي والمميز بقمة منظمة التعاون بالرياض أثار إعجابا عالميا كبيراً