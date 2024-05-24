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فيديو خاص: هكذا وجه الأردنيون التحية إلى محور المقاومة

الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف الأردنيين في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، دعما لصمود المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووجه المشاركون التحية لمحاور المقاومة الإسلامية في كل من اليمن والعراق ولبنان على وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

ووجه المشاركون التحية لمحاور المقاومة الإسلامية في كل من اليمن والعراق واللبنان على وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني.

شهدت معظم محافظات ومدن الأردن مظاهرات حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة تحت عنوان صمود المقاومة يساوي هزيمة المشروع الصهيوني والأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

وندد المشاركون بالتخاذل العربي الرسمي إزاء ما يتعرّض له الغزيون، بينما تستمر الولايات المتحدة بتقديم كلّ أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للعدوّ الصهيوني من أجل ممارسة الإبادة الجماعية بحقّ الغزيين.

و هتف الأردنيون بعبارات تؤكد دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

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