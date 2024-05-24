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مشاهد خاصة لوداع رئيس الإيراني الراحل إلى مثواه الأخير

الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

مشاهد خاصة لقناة العالم الاخبارية تعرض لأول مرة من مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما.

العالم _ إيران

وأقیمت بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي ، بحضور الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر، ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني مجلس تابين شاركة فيه عدد من الزعماء والشخصيات السياسية البارزة و بعض الساسة و السفراء المعتمدين لدي طهران و كذلك زعماء الاحزاب السياسية و قادة عسكريين من انحاء العالم.

وقد شارك أكثر من 40 وفدا أجنبيا رفيع المستوى في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ورفاقهما في العاصمة الايرانية طهران.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي..

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