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فيديو خاص: من القيادي الذي حاولت اسرائيل اغتياله اليوم في رفح؟!!

الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأنه بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية مطالبة الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في رفح جن جنون الاحتلال وكثف غاراته بشكل كبير وملحوظ على رفح، حيث كان هناك قصف عنيف على مخيم الشابورة وسط رفح.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: الجيش الاسرائيلي قال ان تكثيف القصف كان محاولة لاغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام محمد شبانة في اقصى جنوب القطاع، فيما كانت هناك غارات مكثفة على المناطق الشرقية.

واوضح: كما لم يتوقف القصف المدفعي على حي البرازيل وحي السلام وحي الجنينة التي يتقدم الاحتلال فيها.

وتابع مراسلنا: ان جيش الاحتلال لم يوقف غاراته ايضا على غرب رفح، ووصل عدد من الاصابات الى المستشفى الكويتي التخصصي غرب رفح، فيما تتواصل الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في جنوب القطاع.

واشار الى ان المقاومة اعلنت تفجيرها اليوم ثلاث دبابات بصواريخ الياسين-105 اليوم.

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