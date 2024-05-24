شاهد.. الاحتلال ينسف قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح

العالم - خاص بالعالم

في قرار وصفته جنوب افريقا مقدمة الشكوى بانه غير مسبوق، أمرت محكمة العدل الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية في رفح فورا معتبرة ان اي هجوم يعتبر تطورا خطيرا يزيد من معاناة المدنيين. ودعا رئيس المحكمة نواف سلام حكومة الاحتلال الى الامتناع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين في قطاع.



حكومة الاحتلال وفي رد اولي على المحكمة الدولية، كثفت غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على رفح ، وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس ان جيشه سيواصل القتال ، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح. وذلك في اشارة تحد لأمر المحكمة. وفيما بدأ نتنياهو مشاورات عاجلة مع كبار المسؤولين الاسرائيليين للرد رسميا على قرار المحكمة، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القرار بغير المهم، ورأى ان الرد يكون باحتلال رفح. اما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأعلن أن كيانه لن يوافق على وقف الحرب، معتبرا طلب وقفها مطالبة بإنهاء وجود اسرائيل حسب تعبيره.



فلسطينيا رحبت حركة المقاومة الاسلامية حماس بقرار محكمة العدل وقالت انها كانت تتوقع قرارا بوقف العدوان والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في كل غزة وليس في رفح فقط. بدورها رحبت رئاسة السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة وطالبت بتنفيذه.



دوليا اكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المعنية. واكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

انه سيتعين على الاتحاد الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعم اسرائيل. وتوقعت كندا أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي. بدوره اكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو ان قرار المحكمة يظهر طابع الهمجية ضد فلسطين. اما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فرأى ان قرارات المحكمة إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن، ولا يلغي قرارها إلا قرار اخر منها.