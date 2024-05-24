شاهد.. حصيلة مجازر الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة

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وافادت مصادر فلسطينية باستشهاد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء واصابة اخرين في قصف استهدف مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة دير البلح وسط القطاع. كما استشهد ثمانية وأصيب آخرون في قصف شمال مخيم النصيرات. واستشهد ستة وعشرون فلسطينيا بينهم اطفال في قصف استهدف منزلا ومسجدا بحي الدرج في مدينة غزة.



واستشهد ايضا خمسة فلسطينيين في قصف استهدف منزلا في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا واستشهد اثنان اخران في قصف استهدف بلدة الزوايدة وسط القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال يتقدم نحو مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع وحاصر عددا من طواقمه الطبية والجرحى الذين لم يستطيعوا مغادرة المستشفى.



ويقف ما تبقى من مستشفيات القطاع عاجزا عن تقديم الخدمات الطبية للمصابين و المرضى جراء نقص الوقود والامدادات فقد حذر مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة من التوقف عن العمل بسبب عدم توريد الوقود إليه وهذا يعني وفاة اكثر من الف ومائتي جريح ومريض يعالجون فيه بينهم ستمائة مريض فشل كلوي.



وناشد المستشفى المجتمع الدولي توريد خمسين الف لتر من الوقود اليه خلال الساعات القادمة تجنبا لوقوع كارثة انسانية.

بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ان حياة عشرين مولودا بمستشفى شهداء الأقصى مهددة بسبب نقص الوقود.

على الصعيد الانساني ايضا تحدثت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين بمنظمات إغاثية وصحية دولية عن عودة شبح المجماعة الى رفح في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على المساعدات الانسانية مشددة على ان المجاعة في غزة متوقعة ما لم يتوقف القتال وتعود الخدمات الحيوية.