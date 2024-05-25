إدانة الاحتلال بالمحاكم الدولية حالة تأسيسية لمسار سيتواصل + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار علي حيدر إلى أن إدانة الكيان الإسرائيلي بالمحاكم الدولية إنما يعد حدثاً جديداً في رسائله ودلالاته، وأضاف: لا نتوقع أن يترتب عليه نتائج دراماتيكية بحيث يغير المعادلة في الساحة الفلسطينية ويكف يد إسرائيل عن المجازر وما إلى ذلك.. ومع ذلك فإن ذلك لا ينتقص من دلالة هذا الحدث ورسائله، وهو ما يفسر الغضب الإسرائيلي.

وبين أن حكومة الاحتلال غير معتادة على أن تحاكم أو تصدر بحقها قرارات من محكمة وتوجه إليها طلبات محددة باعتبارها مذنبة ومدانة، وهي معتادة بأن يحتضن العالم الغربي مشروعها وأن تكون دائما صاحبة الحق المطلق، وأن الفلسطيني الضحية هو المعتدي والمذنب في هذا المجال.

ولفت إلى أن: أكثر ما تخشى إسرائيل باعتقادي مما يفسر بشكل دقيق الغضب والقلق الإسرائيلي هو نظرتها إلى مستقبل هذا المسار وليس لحظته، بمعنى أن إسرائيل لمست من خلال هذا القرار مؤشرا عمليا على تحولات جدية في العالم الغربي.

وأشار إلى أن: ذلك لم يأت نتيجة نشاط دبلوماسي عربي أو استجداء عربي.. وإنما دماء الفلسطينيين هي التي أنتجت هذا الجو العالمي، وبالتالي الإسرائيلي يعتبر أن هذه المسألة مقلقة باعتبارها حالة تأسيسية لمسار يرجح بنظر الإسرائيلين أن يتواصل ويتصاعد.

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